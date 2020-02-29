Meteoroloji'den kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini açıkladı.

Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bazı illerde hava durumu

Ankara 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İstanbul 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Antalya 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

Erzurum 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

Diyarbakır 12°C

Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu.