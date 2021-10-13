Meteoroloji'den kuvvetli yağış, fırtına ve hortum uyarısı!

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış, hortum ve ani sele karşı vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Güney Ege, Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında ise şöyle denildi: Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin güney, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce’nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İBB de uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından "İstanbul'da hava sıcaklığının 6 derece birden azalmasıyla birlikte Çarşamba öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yer yer kuvvetli yağış beklenmekte olup, İBB ve İSKİ'ye bağlı ekipler görev başında olacaktır. Olağanüstü durumlarda ALO 153'ten bize ulaşabilirsiniz" mesajını paylaştı.

Bölgelerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege’de (İzmir’in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana’nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısı ile Antalya’nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce’nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.