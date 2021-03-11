Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli fırtına ve zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen ve saatteki hızının yer yer 90 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz için de ayrıca zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar şöyle: