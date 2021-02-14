Meteoroloji'den Kütahya için yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya’da yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanmaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle:

“Kütahya’da 14.02.2021 Pazar akşam saatlerinde ani ve sert sıcaklık düşmesiyle başlayacak kar yağışının 15.02.2021 Pazartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yoğun olması, Pazartesi öğle saatleri ile Salı sabah saatleri arasında da hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.



Şehir merkezinde en düşük/en yüksek hava sıcaklığının Pazartesi günü -5/-3, sonraki günler -15/-1 dereceler civarında, çevre ilçelerde yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.



Zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen yoğun kar yağışı ile hafta süresince etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."