Meteoroloji'den İstanbul için "sarı kod" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Cuma günü, İstanbul için "sarı kod" uyarısında bulundu. Vatandaşlar, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısında bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Renk kodu uyarı seviyesi

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.



Sarı: (Hava durumu potansiyel tehlikelidir) Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



Turuncu: (Hava durumu tehlikelidir) Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



Kırmızı: (Hava durumu çok tehlikelidir) Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.