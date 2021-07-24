T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

24 Temmuz 2021 10:52

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

istanbulsağanakhava durumusağanak yağışistanbul hava durumuson dakikahaberistanbul sağanakistanbul sağanak yağış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24