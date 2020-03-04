Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Marmara'da da hava sıcaklıkları düne göre birkaç derece azalmış olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece. Ancak ilerleyen saatlerde artan bulutun etkisiyle sağanak bekleniyor.

Bulgaristan üzerinde bulunan ve kuvvetli yağışlar bırakan sis ilerleyen saatlerde Edirne ve Kırklareli'ni etkisi altına alacak. 5 Mart Perşembe günü de, tüm Marmara bu kuvvetli yağışların etkisi altına girmiş olacak.

ntv'nin haberine göre; Ege bölgesinde bu akşam yağışlar başlayacak ve yarın İzmir, Aydın, Manisa Denizli, Bodrum ve Muğla başta olmak üzere kuvvetli yağışlar Batı Akdeniz'e ilerleyecek. Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'e de kuvvetli sağanakların başlamasına neden olacak. Özellikle de Burdur Isparta arasını kuvvetli yağışlar etkileyecek.

Yarın Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağışlar devam edecek. Cumartesi günü ise yağışlar büyük ölçüde kesilecek. Pazar günü hava ılık ama Batı Trakya'dan başlayıp ülke yeni bir yağış dalgası altına girecek.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu ilerleyen saatlerde artan bulutun etkisiyle Çanakkale Edirne arasında yağış başlaması öngörülüyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken İstanbul'da hissedilen sıcaklık 13 derece. Yarın ise yağışla biraz serinleme var.