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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Ani sel ve ve su baskını yaşanabilir

03 Mayıs 2020 14:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

TIKLAYIN - Meteoroloji'den kuvvetli yağış, sel ve su baskını uyarısı

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