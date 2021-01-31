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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi,  ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir

31 Ocak 2021 14:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı. 

 

 

 

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