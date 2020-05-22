Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 il için 'sarı kod' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kod ile yapılan uyarıya göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji'den sarı kod ile yapılan uyarıda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen yağışların, gece saatlerinden başlayarak bugün öğle saatlerine kadar (22.05.2020 Cuma) kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



Düzce ve Zonguldak'da ise beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (22.05.2020 Cuma 06:00-15:00) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülüyor.