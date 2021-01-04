Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak.

Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.

Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

18 Ocak'ta kar geliyor

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.