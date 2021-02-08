Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının İstanbul'u etkisi altında alacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek.

Yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek. Kar yağışı İstanbul'a 13 Şubat Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artıracak.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı.



Yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgârın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da beklenen 7 günlük hava durumu

9 Şubat Salı Parçalı bulutlu 11-17 derece

10 Şubat Çarşamba yağmurlu 10-17 derece

11 Şubat Perşembe bulutlu 9-18 derece

12 Şubat Cuma yağmurlu 8-9 derece

13 Şubat Cumartesi bulutlu 3-5 derece

14 Şubat Pazar kar yağışlı 1-3 derece

15 Şubat Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece.