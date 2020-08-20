Meteoroloji'den iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji, yaptığı açıklamada, 20 Ağustos'ta Orta Karadeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (21.08.2020) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde şiddetini artıracağını belirterek, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Uyarıların başlama saatinin 21 Ağustos saat 03:00, bitiş saatinin ise 23 Ağustos saat 06:00 olduğu duyuruldu.

Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz için de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Uyarıların başlama zamanının 21 Ağustos saat 12:00, bitiş tarihinin ise 21 Ağustos saat 23:59 olduğu aktarıldı.