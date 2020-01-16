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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hızla esebileceği uyarısı yapıldı

16 Ocak 2020 11:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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