Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına 4 gün daha etkisini sürdürecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunmalı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; 03.04.2022 Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.