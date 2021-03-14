Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bugün üç büyükşehirde sıcaklıklar yükseldi. İstanbul 15, Ankara 17, Bursa 18 derece. İzmir ve Antalya ise sağanak yağmurlu, sıcaklık 16-17 derece. Pazartesi beş büyük kentin tamamının yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da hava ılık, sıcaklık 20 dereceye yakın seyredecek. Yeni hafta yağmurlu geçecek. Salı günü bölgede soğuma var.

İç Anadolu'da da sıcaklık arttı. Eskişehir ve Kayseri 17, Sivas 14 derece. Hava parçalı bulutlu, yer yer yoğun pus var. Salı bölgede sulu kar bekleniyor.

Ege'deki sağanaklar önümüzdeki hafta ortasına kadar sürecek. Bodrum 17, Muğla 12 derece. Salı gününden itibaren kuzey yönlü rüzgar üşütecek.

Akdeniz'in doğusu ve güneydoğu parçalı bulutlu, hava ılık. Adana 21, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Pazartesi bölgeye yağış geliyor.

Karadeniz'in batısında hava yeniden ılık. Bolu sisli 15, Samsun parçalı bulutlu, 16 derece. Trabzon tarafı pazartesi günü ısınacak. Doğu Anadolu'da ayaz var. Erzurum 5, Van 7 derece.