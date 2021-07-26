Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan Karadeniz için yeni uyarıda bulundu. Bölgede, yarın sabah saatlerinde şiddetli yağışlar beklenirken; olası su baskınlara karşı uyarılar yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak, yer yer şiddetli ve çok şiddetli yağışlar nedeniyle; ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’de görülen yağışlar, yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı şiddetli olacak” dendi.

Açıklamada, vatandaşlar yağışlarda yaşanabilecek, ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den verilen bilgiye göre yağışların çarşamba günü etkisini azaltması bekleniyor.