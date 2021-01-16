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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için uyarı

16 Ocak 2021 17:56

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların yarın (17.01.2021 Pazar) öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2) adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Adana, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde (Toroslar) yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden, sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile kıyı kesimlerde yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." (ANKA) 

 

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