Meteoroloji'den denizler için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz'de yarından itibaren etkili olması beklenen ve saatteki hızının yer yer 90 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle: "Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ege’de rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Akdeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli fırtınanın, Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."