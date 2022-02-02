Meteoroloji'den çığ ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için ‘çığ’, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için ise ‘toz taşınımı’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için ‘çığ’, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için ise ‘toz’ uyarısında bulunuldu. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

Karadeniz ve Doğu Anadolu

"Yapılan son değerlendirmelere göre; çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."