Meteoroloji'den çığ ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli kar yağışı beklendiğini, Doğu Karadeniz bölgesi içinse sel ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, Malatya ve Elazığ çevrelerinde beklenen kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi. Kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre arasında değişeceği belirtilen açıklamada, bölge halkı buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise kıyılarda orta, yer yer kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.

Ayrıca, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla olan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu, ilgili ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi. (DHA)