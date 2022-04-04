Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi, Güneybatı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanabileceğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, ülkenin Doğu bölgelerinde çığ, Güneybatı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanabileceğini bildirdi ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji'den konuya ilişkin yapılan açıklamalar şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'nin ülkenin Güneybatısında yaşanabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada beklenen olayların yaşanacağı saat aralığı olarak 5 Nisan saat 06.00'dan 21.00 gösterildi ve şunlar denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.04.2022 Salı günü Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın yüksek kesimleri, Konya Karaman ve Aksaray'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerde yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji, yarın Konya’da yaşayan vatandaşları da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olmaları için uyardı.