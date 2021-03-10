Meteoroloji'den Bursa için sarı uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bursa için sarı uyarı verildi. Bursa'da kuvvetli yağış ve yüksek kesimleri için kar yağışı bekleniyor.

Yarın sabah saat 05.00'dan itibaren başlayarak akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Kuvvetli yağmur ve sağanak (20-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.