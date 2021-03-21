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Meteoroloji'den birçok kent için fırtına uyarısı

Çatı uçması, ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu

21 Mart 2021 16:19

Meteoroloji Bölge Müdürlükleri birçok kent için fırtına uyarısı yaptı. 4 ilde 'tam fırtına'nın gerçekleşmesi bekleniyor. 

Eskişehir, Bursa, Erzurum, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan gece saatlerine kadar fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

İç Anadolu 

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 09.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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