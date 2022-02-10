Meteoroloji'den birçok bölgeye çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için ‘çığ’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde artması beklenen hava sıcaklıklarının yüksek kar örtüsü bulunan bölgelerde çığ riskini artıracağı belirtildi.

Meteorolojinin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz hafta ülkemizde gerçekleşen kar yağışları, özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklenmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yetkililerin, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.”