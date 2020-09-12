T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı

12 Eylül 2020 16:23

Meteoroloji, Ankara'nın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

ETİKETLER

Meteorolojiankarauyarısağanak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24