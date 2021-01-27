Meteoroloji'den Ankara için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, devam eden yağmur yağışının gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşeceğini belirterek Ankaralıları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Ankara'da devam eden yağmur yağışının gece saatlerinden itibaren kara dönüşeceğini ve 2-5 cm civarında örtü yapmasını beklendiğini duyurdu. Ankaralıları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Ankara’da halen yağmur olarak devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 cm civarı örtü yapması bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."