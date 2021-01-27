Meteoroloji'den Ankara için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, devam eden yağmur yağışının gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşeceğini belirterek Ankaralıları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Ankara'da devam eden yağmur yağışının gece saatlerinden itibaren kara dönüşeceğini ve 2-5 cm civarında örtü yapmasını beklendiğini duyurdu. Ankaralıları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: