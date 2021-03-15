Meteoroloji'den Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji bölge müdürlükleri Akdeniz'de ve İç Anadolu bölgesinde yarın fırtına, Adana ve Kahramanmaraş'ta ise kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da güney ve güney batı yönlerinde, saatte 80 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın olacağı, yer yer kısa süreli tam fırtınanın hızının ise saatte 100 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir için ayrı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00-21.00 saatleri arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi.

Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ​​​​​​​Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor. Fırtına'nın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.