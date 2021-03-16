Meteoroloji'den Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde, yarın (17.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Mersin, öğle saatlerinden itibaren Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte etkili olması beklenen yağışların, 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, çatı uçması, yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."