Meteoroloji'den Akdeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji, Akdeniz'de iki gün boyunca etkili olması beklenen ve saatteki hızının 90 km'ye ulaşacağı tahmin edilen fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Batı Akdeniz'de yarın (13.12.2020 Pazar) öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtınaya döneceği ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de 14.12.2020 pazartesi günü ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın 15.12.2020 salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."