Meteoroloji'den Ağrı, Kars ve Erzurum için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Kars ve Erzurum'da gece ve yarın etkili olacak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarıda, kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar Ağrı, Kars ve Erzurum'un güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirildi. Ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı uyaran Meteoroloji, 1-20 santimetre yüksekliğinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.