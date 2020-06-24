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Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

24 Haziran 2020 09:01

Meteoroloji, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sel uyarısı yaptı

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