Meteoroloji’den 6 il için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de bulunan 6 il için kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.