Meteoroloji’den 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji bölge müdürlüğü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ile Yozgat’ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor.