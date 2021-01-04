Meteoroloji'den 5 il için "sarı alarm"

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü 5 Ocak Salı günü yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji, yaptığı uyarıda Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın için "sarı uyarı" verdi.

Yapılan açıklamada, "Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.