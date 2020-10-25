Meteoroloji’den 4 ile sis, pus ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava durumu, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Hava sıcaklığı dün olduğu gibi yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.