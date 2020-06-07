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Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak

07 Haziran 2020 09:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğleden sonra sağanak geliyor

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgârın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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