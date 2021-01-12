Meteoroloji'den 4 ile "turuncu", İstanbul için "sarı" uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da içinde olduğu 11 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Öte yandan Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış var

İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.



Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.