Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'nin yaptığı diğer uyarıda ise; hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.