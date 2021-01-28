Meteoroloji'den 36 il için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporuna göre, aralarında Ankara, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli'nin de bulunduğu 36 ilde kar yağışı bekleniyor. Raporda, ayrıca karla karışık yağmurun 6 ilde etkisini göstereceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 36 ilin karın etkisi altına gireceği öngörüldü. Buna göre Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar (5-15 cm) bekleniyor.

Kar yağışı beklenen iller

Kar beklenen iller şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkari ve Bingöl. Karla karışık yağmur beklenen iller ise şöyle; Denizli, Manisa, Zonguldak, Bartın, Kahramanmaraş, Şırnak.

Raporda, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış ile yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiği belirtildi.

Meteoroloji ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) rüzgâr beklendiği kaydedildi.