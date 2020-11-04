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Meteoroloji’den 26 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

04 Kasım 2020 10:25

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, kuzey Ege, Karadeniz'in sahil kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 26 il için sel uyarısında bulundu.

Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Nevşehir, Yozgat, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 

Yağışların neden olabileceği sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Son olarak İzmir'de havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, hava sıcaklığının 21 derecede seyretmesi bekleniyor

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