Meteoroloji'den 23 il için turuncu kod uyarısı; İstanbul'da kar sürprizi!

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olması beklenirken, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Öte yandan 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul'da kar sürprizi

Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde ise İstanbul için kar yağışı sürprizi görüldü. Haritalı tahminde bugün, pazartesi ve salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günü için karla karışık yağmur öngörüldü.



Bu iki gün, Türkiye'nin birçok bölgesinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

23 il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.