Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağış etkisi altında. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu