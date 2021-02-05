Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm!

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre 15 il için turuncu alarm verildi. Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin açıklamasında kar yağışının 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İki bölge için çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor.



Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yoğun kar beklenen bölgeler

Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.