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Meteoroloji'den 13 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

31 Ekim 2020 19:19

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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