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Meteoroloji'den 11 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

21 Şubat 2022 23:30

11 ilde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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