Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen: Gündüz saatlerinde mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak.

Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çeken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" dedi.

Prof, Dr, Şen, "Hafta sonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgası da doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.