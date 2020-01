Meteoroloji balonları 160 dolara uçuyor

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da günlük hava tahminlerin belirlenmesi için günde 2 kez havaya 80 dolarlık meteorolojik balonlar bırakılıyor.

Günlük hava tahminlerinin belirlenmesi için ülke genelinde Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Kayseri\'de gündüz ve gece olmak üzere günde 2 kez meteorolojik balon uçuruluyor. 1.5 metre uzunluğunda 66 santim genişliğinde kaucuk balonlar içerisine helyum ya da hidrojen gazı doldurularak havaya bırakılıyor. Tüm dünyadaki saat 14.35 ve 02.35\'de aynı anda uçurulan balonlar 1.5 saat sonra otobüs büyüklüğüne ulaşıp, patlıyor. Elde edilen verilerin 10 dakika aralıklarla merkeze iletildiğini belirten Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürü Yalçın Ün, şöyle dedi:

\"Atmosferin dikey olarak tabakalarını gözlemlemek, alınan verileri iklim değişikliğinden günlük hava tahminine kadar kullanılmak gayesiyle ülkemizde 9 noktada günde iki kez bu 35 kilometreye kadar çıkabilen meteorolojik balonlar uçuruyoruz. Uçurulan balonlarla her milibarda sıcaklık, basınç rüzgar, yön, hız ve nem değerlerini elde ediyoruz. Bunlarda yine hava tahmininde ve iklim değişikliklerinde kullanıyoruz. Yaklaşık her uçuşumuz 80 dolar civarında.\"

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğünün 1927\'den bu yana ölçümler yaptığını anımsatan Yalçın Ün, rasatçı vasıtası ile günde 3 defa yapılan ölçümlerin otomotik meteoroloji gözlem istasyonlarına (OMGİ) ulaştığını bildirdi. Erzurum\'da 32 noktada OMGİ\'lerin kurulduğunu söyleyen Ün, bu istasyonlardan sürekli veri akışının olduğunu belirtti. Can ve mal kaybına sebep olacak olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek için Kargapazarı Dağları\'ne meteoroloji radarının kurulduğunu vurgulayan Ün, şunları söyledi:

\"Şu anda radarımız çalışmaya başladı. Erzurum için 7/24 saate göre veri üretiyor. Meteorolojik uyarılar yapıyoruz. Can ve mal kayıplarını önlemek için ani sel, taşkın tahmin etmek için radardan faydalanıyoruz. Yıldırım tespit ve takip sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde yıldırım ile şimşek sayısı, yeri ve şiddeti anlık olarak elde ediliyor. Havacılık, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere bir çok alanda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanıyor. Yıldırımın nereye düşeceği ve hangi yönde ilerleyeceğini bu sistem ile belirlenmiş oluyor. Biz de önceden vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Erzurum Havalimanı\'nda kurulu bulunan otomatik pist ölçer (RVR) cihazlarını değiştirdik. Sis ve yağıştan dolayı pist görüş mesafesi uçaklarımızda 800 metreyken, 300 metreye düştü.\"



FOTOĞRAFLI