Meteoroloji açıkladı; kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına ilişkin uyarı yaptı.

İzmir’de hafta sonu ile birlikte belirgin derecede ısınan hava hafta başında 41 dereceyi görerek rekor sıcaklığa ulaşacak.



İstanbul’da ise 30-34 derece arasında gözlenmesi beklenen sıcaklığın yüksek nem oranı nedeni ile çok daha bunaltıcı olacak.



Yarından itibaren batı bölgelerimizden başlayarak artacak olan hava sıcaklığı, önümüzdeki 1 hafta boyunca etkisini arttırarak, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.



Hafta sonundan itibaren en yüksek hava sıcaklığının: Aydın'da 44, Denizli ve Manisa'da 42, İzmir'de 41, Adana ve Muğla'da 40, Balıkesir'de 39, Edirne ve Bursa'da 38, Antalya'da 37, Afyonkarahisar ve Uşak'da 34, Ankara ve İstanbul'da 33 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.