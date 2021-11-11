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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Önümüzdeki üç gün yağış beklenmiyor

11 Kasım 2021 17:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Rapora göre, halen Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Sis uyarısı 

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.

 

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